За попередньою інформацією прес-служби ГУНП в Одеській області, 37-річний водій автомобіля Ford під час руху врізався в автомобіль Toyota, водій якого, 41-річна жінка, зупинилася перед ним на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення легковик жінки врізався у розташований попереду автомобіль «Nissan», а той – у наступний автомобіль «Peugeot», при цьому зачепивши ще один «Nissan», який рухався по сусідній смузі. Загалом в автопригоду потрапили п’ять легковиків.
У ДТП серйозно постраждала водійка «Toyota». Жінку госпіталізували у важкому стані.
Інших водіїв перевіряють на стан сп’яніння. Слідство триває.
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