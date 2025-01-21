Подробности автопроисшествия сообщили в полиции Одесской области и ГСЧС.

Трагедия произошла вчера, 20 января, около полуночи на улице Придунайской.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz C 220» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в электростолб. От удара машину отбросило в забор частного двора.

Очевидцы аварии говорят, что перед случившимся Мерседес «гонялся» с BMW.

Пострадавших зажало в салоне, из-за чего на место, кроме «скорой» и полиции, были вызваны спасатели. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали тело погибшего 18-летнего пассажира и еще одного пострадавшего.

Водителя и еще двух его пассажиров в возрасте 20-ти и 17-ти лет с различными травмами госпитализировали в больницу. СМИ сообщают, что один из пострадавших находится в коме после сильного удара головой.

Проверка водителя на опьянение показала, что он был трезвым.

Следователи Измаильского райотдела полиции начали производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.