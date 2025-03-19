Происшествие произошло на прошлой неделе вечером, сообщили в полиции Одесской области.

В поисках «легкого» заработка в одном мессенджеров , девочка согласилась за денежное вознаграждение поджечь энергообъект.

Дождавшись, когда на улице стемнеет, злоумышленница пошла к трансформаторной подстанции, облила ее легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Процесс она сняла на телефон для подтверждения заказчику выполненной «работы».

Полицейские изъяли с места поджога и у несовершеннолетней вещественные доказательства причастности к преступлению, в частности бутылку из-под легковоспламеняющейся жидкости, тряпку, коробку от спичек, мобильный телефон с перепиской с так называемым куратором и др.

По факту умышленного поджога следователи начали производство по ч. 2 ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины.

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