Новости Одессы и Одесской области

В Одессе создадут Аллеи Героев в двух районах города

В Одессе создадут Аллеи Героев в двух районах города

16 августа 2024 года в одесской мэрии состоялась встреча руководства города с родственниками погибших на российско-украинской войне воинов. В ходе нее было объявлено об открытии двух Аллей Героев в Одессе: в Приморском и Пересыпском районах.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Первая аллея появится в парке Шевченко (Приморский район), вторая — на Крымском бульваре в поселке Котовского (Пересыпский район).

Работы в обоих местах должны завершиться до конца августа 2024 года.

«От всей одесской громады мы благодарны воинам и их семьям. Наш святой долг — сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за Украину»

— сказал заместитель городского головы Павел Вугельман.

В мэрии также создали рабочую группу, в которую вошли члены семей погибших, которая каждый четверг будет собираться для решения насущных вопросов по созданию других памятных объектов.

Читайте также: На Аллее Героев в Одессе открыли Казацкий Крест (фото)

Этой встрече предшествовала акция протеста родственников и близких погибших защитников. На ней они требовали уважать память о погибших и не медлить с обустройством мест, где можно их почтить.

Люди тогда провозгласили, что Одесса остается единственным крупным городом Украины, где на третий год войны так и не появилась Аллея Героев.

В тот раз городские чиновники также общались с протестующими. Свое промедление они оправдывали затянутыми бюджетными процессами. Но, как видим, если есть желание, такие процессы могут двигаться очень быстро.

Напомним, что с чествованием памяти погибших воинов был связан еще один скандал. Жена погибшего военнослужащего во время акции рассказала, что ей отказали в размещении мемориальной таблички на стене школы, где учился защитник.

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на это отреагировала заявлением, что такое отношение к памяти о погибших недопустимо. Директора школы отстранили от исполнения обязанностей.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua