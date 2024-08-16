В Одессе создадут Аллеи Героев в двух районах города

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Первая аллея появится в парке Шевченко (Приморский район), вторая — на Крымском бульваре в поселке Котовского (Пересыпский район).

Работы в обоих местах должны завершиться до конца августа 2024 года.

«От всей одесской громады мы благодарны воинам и их семьям. Наш святой долг — сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за Украину»

— сказал заместитель городского головы Павел Вугельман.

В мэрии также создали рабочую группу, в которую вошли члены семей погибших, которая каждый четверг будет собираться для решения насущных вопросов по созданию других памятных объектов.

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Этой встрече предшествовала акция протеста родственников и близких погибших защитников. На ней они требовали уважать память о погибших и не медлить с обустройством мест, где можно их почтить.

Люди тогда провозгласили, что Одесса остается единственным крупным городом Украины, где на третий год войны так и не появилась Аллея Героев.

В тот раз городские чиновники также общались с протестующими. Свое промедление они оправдывали затянутыми бюджетными процессами. Но, как видим, если есть желание, такие процессы могут двигаться очень быстро.

Напомним, что с чествованием памяти погибших воинов был связан еще один скандал. Жена погибшего военнослужащего во время акции рассказала, что ей отказали в размещении мемориальной таблички на стене школы, где учился защитник.

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на это отреагировала заявлением, что такое отношение к памяти о погибших недопустимо. Директора школы отстранили от исполнения обязанностей.