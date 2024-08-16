В Одессе отстранили директора школы после общения с семьей погибшего на войне ученика

Жена погибшего на войне Героя обратилась в школу, где он учился, с просьбой установить памятную табличку на фасаде. Об этом стало известно вчера, 15 августа, во время встречи родственников погибших Защитников с представителями горсовета Одессы.

Аргументом стало то, что на территории учебного заведения уже есть подобные мемориалы.

«Я пришла со всеми документами о том, что мой муж был учеником этой школы. На это мне директор сказал: «Простите, у нас уже есть две доски, а вы ко мне пятые пришли, а у меня в школе 1200 учеников. Это будет подавлять моральное и эмоциональное состояние детей, это не кладбище, я вам отказываю в установлении этой доски!» — рассказала жена погибшего воина.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила, что ситуация будет рассмотрена на официальном уровне, а руководителя учебного заведения временно отстранили.

«Так стыдно, как сегодня, за свою любимую работу, мне еще никогда не было….

На встрече с семьями погибших Героев узнала, что семье отказали в установлении Мемориальной доски на здании школы. С недопустимыми формулировками об эмоциональном состоянии детей.

Ситуация просто ……

Мои извинения жена приняла. Работаем со школой. Сейчас руководитель отстранен, до полного выяснения ситуации», — написала она в facebook.

Елена Буйневич отметила, что все директора школ ознакомлены с алгоритмом установки памятных досок, и таких случаев не должно быть.

«К департаменту и к директорам в общей сложности обратились девять семей с просьбой установить памятные доски. И все девять табличек мы откроем 1 сентября. Я буду благодарна, если мне будут сообщать о таких случаях, и я обязательно их отработаю», — сказала Елена Буйневич.

Напомним, вчера возле одесской мэрии родственники погибших защитников Украины требовали от городских властей уважения к павшим на этой войне Героям и к членам их семей.