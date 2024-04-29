В Одессе не могут найти место для установки бюста Героя Украины

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, экс-ректор Одесского университета МВД Вячеслав Аброскин.

По его словам, на заседании историко-топонимической комиссии в марте этого года одним из вопросов было «согласовании проекта решения по установлению на Аллее ВМС Украины в парке Победы бюста Героя Украины Виталия Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригады им. М. Остроградского» по ходатайству командующего ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы.

«К сожалению, ни подвиг Героя, ни понимание значимости для будущих поколений, ни выступления / аргументы военных моряков многоуважаемых «членов» комиссии не впечатлили и поэтому ОТКАЗАНО», — сообщил Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что бюст из белого мрамора за средства волонтеров и неравнодушных простых людей, по эскизу капитана морской пехоты Александра Канибора, уже изготовлен.

В свою очередь, одесский историк Алексей Бабич, который является членом историко-топонимической комиссии в комментарии под сообщением, сообщил, что на самом деле бюст установят. Однако выберут для него другое место, ведь в дендропарке много развлекательных локаций.

«Извините, на комиссии не было отказано. Комиссия проголосовала положительно. Было предложено подобрать другое место для того, чтобы этот первый бюст был началом аллеи героев. Она должна появиться возле главного мемориала на проспекте Гагарина. Это все было доведено до представителей ВМС», — написал он.

На что Вячеслав Аброскин возмутительно написал, что не может понять решения комиссии.

«К сожалению, Вас трудно понять: Вы и за, и против. В Одессе так же не появилась улица убитого полицейского Сергея Пригарина, зато продолжает существовать улица Шмидта», — написал военный.

Подвиг Виталия Скакуна

Виталий Скакун — сапер инженерно-саперного отделения 137-го отдельного батальона морской пехоты, который 24 февраля 2022 года героически подорвал себя и автомобильный мост Геническ — Арабатская Стрелка, чтобы сдержать танковую колонну российских захватчиков.

26 февраля Виталий Скакун посмертно награжден званием Герой Украины и орденом «Золотая Звезда».

Память Героя почтили не только на его малой родине — в городе Бережаны на Тернопольщине, Так, в столице Чехии городе Прага появился мост имени Виталия Скакуна. В Мукачево в честь него переименована бывшая улица Нахимова. Киевский городской совет 25 августа 2022 года переименовал улицу академика Каблукова на улицу Виталия Скакуна.

Родные Бережаны и польское Лешно признали его почетным гражданином. А в школе, где учился Виталий, установлена мемориальная доска в память о нем и его бессмертном подвиге.

Напомним, депутаты Одесского городского совета исключили из перечня топонимов более 10 наименований улиц и переулков, которые были ранее предложены к переименованию на сессии 24 апреля.