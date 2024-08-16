В Одесі створять Алеї Героїв в двох районах міста

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Перша алея з’явиться у парку Шевченка (Приморський район), друга – на Кримському бульварі у селищі Котовського (Пересипський район).

Роботи в обох місцях мають завершитися до кінця серпня 2024 року.

«Від усієї одеської громади ми вдячні воїнам та їхнім родинам. Наш святий обовʼязок – зберегти памʼять, про тих, хто віддав своє життя за Україну»

– сказав заступник міського голови Павло Вугельман.

В мерії також створили робочу групу, до якої увійшли члени родин загиблих, яка щочетверга збиратиметься для розв’язування нагальних питань по створенню інших пам’ятних об’єктів.

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Цій зустрічі передувала акція протесту родичів та близьких загиблих захисників. На ній вони вимагали поважати пам’ять про загиблих та не зволікати з облаштуванням місць, де можна їх вшанувати.

Люди тоді проголосили, що Одеса залишається єдиним великим містом України, де на третій рік війни так і не з’явилася Алея Героїв.

Того разу міські чиновники також спілкувалися із протестуючими. Своє зволікання вони виправдовували задовгими бюджетними процесами. Але, як бачимо, якщо є бажання, такі процеси можуть рухатися дуже швидко.

Нагадаємо, що із вшануванням пам’яті загиблих воїнів був пов’язаний ще один скандал. Дружина загиблого військовослужбовця під час акції розповіла, що їй відмовили у розташуванні меморіальної таблички на стіні школи, де навчався захисник.

Директорка департамента Освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич на це відреагувала заявою, що таке відношення до пам’яті про загиблих є неприпустимим. Директорку школи відсторонили від виконання обов’язків.