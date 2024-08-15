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«Где Аллея Героев?»: в Одессе родственники погибших Защитников собрались на акцию

«Где Аллея Героев?»: в Одессе родственники погибших Защитников собрались на акцию

Сегодня, 15 августа, возле одесской мэрии собрались родственники погибших защитников Украины. Они требуют от городских властей уважения к павшим на этой войне героям и к членам их семей, поскольку в городе до сих пор не создали Аллею Героев.

Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни».

Митингующие держали в руках портреты погибших на войне родственников и плакаты с надписями:  Мэрия — где твои обещания?», «Где уважение к погибшим Героям?», «Где Аллея Героев?», «Одесса — что за неуважение к павшим?», «Нет Аллее Героев в Аркадии и на Дерибасовской!».

Одесити тримають фото загиблих родичів та плакати

Участники акции отметили важность сохранения памяти о погибших и призвали городские власти выполнить свои обещания и создать достойные места для чествования героев. В частности, люди протестуют против создания памятной Аллеи в Аркадии или на Дерибасовской.

плакат з вимогою створити алею героїв

«Цель акции — добиться уважения и уважения к павшим героям на этой войне и к членам их семей. Сюда входит и Аллея героев, и окончание мемориала Аллеи героев Украины, и мемориальные доски в учебных заведениях Одессы, доски и памятные знаки на домах, где жили Герои, это уход за флажками на Европейской площади, это обустройство 68-го участка Западного кладбища, где захоронены военные и много других вопросов», — рассказала мать павшего героя Ангелина Любчак.

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Одесити тримають фото загиблих родичів та плакати
Одесити тримають фото загиблих родичів та плакати
Одесити тримають фото загиблих родичів та плакати
Одесити тримають фото загиблих родичів та плакати

К митингующим обратилась заместитель мэра Анна Позднякова. Она пояснила, что эскизы Аллеи Героев уже готовы, но процесс реализации проекта затянулся из-за бюджетных нюансов.

«Есть эскизный проект, и я думаю, что в ближайшее время вас пригласят и с вами согласуют. Мэрия слышала ваши замечания — никто в Аркадии делать мемориал не будет. Речь идет об общественном месте, например, парке. Это связано не с неуважением, а с довольно небыстрым бюджетным процессом», — отметила вицемер.

портрет загиблого на війні одесита
Одесити тримають фото загиблих родичів та плакати
фото загиблих одеситів
Одесити тримають фото загиблих родичів та плакати

В горсовете обещают одесситами выполнить их требования по обустройству участка кладбища и Аллеи Славы.

Участников акции пригласили в здание мэрии, где их ознакомили с эскизными проектами будущего мемориала. В мэрии рассматривают несколько вариантов создания Аллеи Героев: на Греческой площади, в Горсаду, на Дерибасовской или в парке Шевченко.

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