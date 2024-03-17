Новости Одессы и Одесской области

На бюсте маршала Малиновского появилась «говорящая» надпись – фотофакт

На бюсте маршала Малиновского появилась «говорящая» надпись – фотофакт

В Одессе снова «разукрасили» бюст-памятник маршалу Родиону Малиновскому, что на улице Преображенской в центре города.

Об этом сообщает Телеграм-канал издания «Думская» и публикует фото с места события.

«Бюст маршала Малиновского на Преображенской снова разрисовали», – сказано в комментарии к фото.

Надпись на памятнике Малиновскому в Одессе

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент: в начале февраля одесский художник Ярослав Войцеховский «промаркировал» бюст Малиновскому свастикой рашистов – буквой Z. Свой поступок он объяснил желанием привлечь внимание властей к процессу декоммунизации, поскольку памятнику «представителю кровавого красного режима» в Одессе не место.

На этот раз, как отмечает автор сегодняшней публикации, надпись на постаменте более «говорящая». Ее «автор» на данный момент неизвестен.

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