Одесский художник промаркировал памятник маршалу Малиновскому (видео, фото)

Об этом он сообщил сегодня, 10 февраля, на своей странице в Facebook.

По словам художника, «декоммунизация по-одесски» выглядит так, что городская власть «всячески игнорирует нормы украинского законодательства».

«И поэтому мне как художнику (надо) привлекать внимание к этому процессу. Сегодня мною был маркирован как вражеская техника памятник Радиону Малиновскому, который был установлен в Одессе в качестве подарка на день рождения этому представителю кровавого красного режима»,

– пояснил свои действия Войцеховский.

Декомунізація по одеські виглядає так що міська влада усіляко ігнорує норми української законодавства тому мені як… Опубликовано Ярославом Войцеховским Суббота, 10 февраля 2024 г.

Напомним, это уже не первый подобный перформанс одесского художника: в ноябре прошлого года он облил красной краской памятник Пушкину на Думской площади. Тогда он объяснил свой поступок желанием продемонстрировать, что в украинской Одессе нет места для памятника деятелю культуры страны, атакующей сейчас Украину.

Также Ярослав Войцеховский является автором граффити в поддержку Израиля на Дерибасовской, которое в начале этого года испортили неизвестные вандалы.