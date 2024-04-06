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Последствия вражеской атаки в Одессе: пострадали жилые дома, Дом садовода и лицей (фото)

Последствия вражеской атаки в Одессе: пострадали жилые дома, Дом садовода и лицей (фото)

В Одессе ликвидируют последствия вражеской атаки 5 апреля, когда рашисты выпустили по городу управляемую авиационную ракету. Ракету удалось сбить, но от ее осколков, по предварительным данным, пострадали около 100 окон в 16 жилых домах, а также Дом садовода и лицей №23.

Как сообщили в мэрии города, от удара взрывной волны выбило окна/балконы квартир и окна в парадных. Также пострадали 3 окна в Доме садовода коммунального предприятия «Горзелентрест» и 15 окон в Одесском лицее №23.

Оперативный штаб в Одессе

Последствия атаки 5 апреля 2024 в Одессе, выбиты окна

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Сегодня коммунальщики ликвидировали последствия атаки – территории общего пользования привели в должное состояние, а владельцам оставшихся без окон квартир предоставили пленку для временного закрытия окон.

Выбитые окна после атаки 5 апреля 2024 в Одессе

Последствия атаки 5 апреля 2024 в Одессе, работают коммунальщики

Ликвидация последствия атаки 5 апреля 2024 в Одессе

Кроме того, в Пересыпском районе Одессы был развернут районный оперативный штаб, где принимали заявления на оформление материальной помощи и проводили консультации с горожанами.

С понедельника, 8 апреля, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Добровольского, 106, с 08:00 до 17:00 или по телефону: (048) 750-24-21.

Напомним, сегодня, 6 апреля, враг направил ракету, предположительно «Искандер-М», по Одесскому району. Удар пришелся по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование и административное здание. Погиб сотрудник предприятия.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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