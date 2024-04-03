Раны Одессы: можно ли спасти 16-этажный дом на улице Средней, поврежденный при ракетном ударе (фото)

Восстановить ЖК «Люксембург» можно за три месяца

Высотный ЖК «Люксембург» расположен в Одессе на улице Средней. В результате ракетной атаки 29 декабря 2023 года одна из секций получила повреждения железобетонных несущих конструкций.

Но, как уверили «Одесскую Жизнь» строители, которые занимаются ремонтом, здание уже стабилизировано и может быть полностью восстановлено за три месяца при наличии утвержденного проекта восстановления.

Исполнитель восстановительных работ определится по результатам конкурса. Пока же, по словам Александра Бегунова, главного инженера строительной компании «Стикон», которая строила пострадавший ЖК, в январе-феврале 2024 года этой компанией были выполнены первоочередные работы по установке временных конструкций для обеспечения устойчивости верхних этажей дома.

«В настоящее время специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры (ОГАСА) разрабатывают проект восстановления секции дома в интервале этажей 2-6. После проведения экспертизы проекта и его утверждения, городские власти проведут конкурс по выбору исполнителя работ – такова государственная процедура.

К работам по восстановлению данного жилого дома можно приступать только по завершению всех указанных процедур.

Решением сессии Одесского городского совета на восстановление выделили из бюджета около 30 миллионов гривен», – пояснил ситуацию Александр Бегунов.

Первоочередные работы уже выполнены

Главный инженер сообщил, что в январе-марте 2024 года постоянно проводились геодезические наблюдения за состоянием конструкций верхних этажей, которые показали устойчивость несущих элементов здания и практически отсутствие осадок конструкций дома, это говорит о правильности выбора конструктивной схемы и надлежащем качестве работ.

Напомним, сразу после трагических событий 29 декабря, которые забрали жизни людей, Одесский городской совет оперативно принял решение о выполнении первоочередных противоаварийных работ и утвердил их финансирование. В январе-феврале 2024 года были выполнены все работы по установке временных конструкций для обеспечения устойчивости верхних этажей дома.

Тамила ТЕРЗЯН, фото автора