В Одессе пострадали люди, повреждены дома: последствия атаки дронов-камикадзе (фото)

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

В ночь на 25 января 2024 года враг атаковал Одессу и Николаевщину 14 ударными дронами из района Приморско-Ахтарск — РФ и временно оккупированного Крыма.

В результате боевой работы защитники неба уничтожили 11 «шахедов» в пределах Одесской и Николаевской областей.

Враг применял уже испытанные тактические уловки – заходил из акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям.

Сбитые дроны по инерции долетали в жилые кварталы. Один из них, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы и вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован.

Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предварительной атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько побиты.

Четыре человека получили ранения, им оказана помощь на месте, лечатся амбулаторно. Один из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов.

Не удалось избежать попаданий. Враг попал в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ.

Мужчину, рядом проезжавшую на велосипеде, ударной волной бросило на землю. Он получил ранения обломками разлетавшихся от взрыва различных предметов. Оказана медицинская помощь, лечится амбулаторно.

Как сообщили в Одесском горсовете, в результате вражеской атаки повреждения получили жилые дома в Приморском и Хаджибейском районах Одессы.

Также в соцсетях одесситы распространяют фото, на котором один из дронов не разорвался и застрял прямо в окне жилой многоэтажки.

Чтобы справиться с последствиями вражеских обстрелов сегодня ночью в Одессе более 80 спасателей одновременно работали по разным адресам, ликвидируя последствия вражеской дроновой атаки.

Уже утром на местах попадания «шахедов» будут работать коммунальные службы. Также развернут оперативный штаб, который будет фиксировать повреждение имущества.

Кроме атаки на Одессу сегодня ночью враг атаковал Харьков. Россияне выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской области и одну из оккупированной Донецкой.