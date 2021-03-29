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В апреле в Одессе будет два тарифа на газ: как заплатить меньше?

В апреле в Одессе будет два тарифа на газ: как заплатить меньше?

Компания «Одессагаз — Поставка» на апрель 2021 года предлагает два тарифа на газ для населения, которые будут зависеть от периода оплаты.

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Это одесская газопоставляющая компания еще в январе 2021 года снизила тариф с запланированных 9,85 до 6,99 гривен за кубометр газа. То есть потребители платили с начала года по фиксированному тарифу. С мая должен быть установлен так называемый годовой тариф, который будет автоматически применяться ко всем потребителям (при желании можно будет выбрать месячный тариф). А на апрель ООО «Одессагаз — Поставка», поддерживая инициативу правительства по поиску путей снижения цен на природный газ, устанавливает дифференцированные цены:

  • для бытовых потребителей, которые не имеют непогашенной задолженности за предыдущие расчетные периоды и до 25 апреля 2021 года оплатят авансом за ожидаемый в апреле объем потребления (в квитанции будет указан как «Рекомендованный платеж») – 6,99 гривен за кубометр газа, с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами. Если по данным Оператора ГРС, фактически потребленный абонентом объем газа будет меньше проавансированного, переплаченные средства будут зачислены в оплату будущих периодов;
  • для бытовых потребителей, которые будут оплачивать за потребленный в апреле газ до 25 мая 2021 года (обычным способом), цена составит 8,75 гривен за кубометр газа, с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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