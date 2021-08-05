Оплата за газ: как не платить больше?

«Одессагаз-Поставка» сообщает о тарифах на поставку газа и просит вовремя передавать показания приборов учета, от чего напрямую зависит сумма в платежках.

Сколько платить: выбираем сами

С 1 августа 2021 года действуют следующие тарифы для населения:

«Годовой фиксированный» — 9,20 гривни за кубометр (установлен в период с 1.05.2021 г. по 30.04.2022 г.);

«Месячный» — 13 гривен за кубометр (установлен на период с 1.08.2021 г. по 31.08.2021 г.).

По решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 мая текущего года всех бытовых потребителей автоматически перевели на годовой тариф.Тариф «Годовой фиксированный» позволяет потребителям платить за природный газ по одной цене в течение года. Цена тарифа «Месячный» устанавливается ежемесячно и обнародуется за пять дней до начала следующего периода поставки.

Цены на газ указаны с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами.

Показания счетчиков передаем вовремя

Потребитель, который рассчитывается по приборам учета газа, обязан ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца снимать фактические показания счетчика газа и в течение пяти календарных дней (до 5-го числа включительно) передавать их «Одессагазу» (оператору ГРМ). В противном случае сумма к оплате будет начислена на уровне планового месячного объема потребления, что в итоге получится больше.

Представители газовых служб просят потребителей вовремя рассчитываться за потребленный газ и не забывать передавать показания приборов учета, несмотря на летний отдых и поездки.

Для передачи показаний можно выбрать один из удобных для потребителя вариантов:

Заполнить форму на сайте ОАО «Одессагаз»: odgaz.odessa.ua/gas-meter.

Передать показания на автоответчик (круглосуточно) по телефонам:

(048) 796-46-40, (048) 796-42-70,

(048) 737-37-74.

Как передать показания на автоответчик:

переведите телефон в тональный режим, нажав «звездочку»;

выберите язык для общения (1 — украинский, 2 — русский);

для передачи показаний нажмите 1;

введите номер лицевого счета, после чего нажмите «решетку». Если все верно, подтвердите, нажав 1;

введите показания и подтвердите их, нажав 1.

Если вы все сделали верно, показатели будут приняты и введены в базу данных. Можно поговорить и с оператором — для соединения с ним надо нажать 6.

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Передать показания через Вайбер (Viber):

Приморский район: +38 (050) 390-58-12;

Суворовский район: +38 (050) 489-51-95;

Киевский район: +38 (050) 390-31-04;

Малиновский район: +38 (095) 287-87-68.

Необходимо корректно предоставлять информацию:

номер лицевого счета;

фото, на котором должны быть четко отражены показания газового счетчика, его номер и тип.

ВНИМАНИЕ! Номера Viber не предназначены для звонков. Надо также учесть, что показания, отправленные после пятого числа, обрабатываться не будут.

Передать показания непосредственно на абонентских участках «Одессагаз». Для этого надо записать на листике номер лицевого счета, адрес и показания счетчика, после чего опустить его в специальный ящик.

Сообщить данные оператору, позвонив на многоканальный телефон (с 8.30 до 21.00) — (067) 443-31-04, (073) 140-41-04 (оплата по тарифам вашего оператора).

ГОРОДСКИЕ НОМЕРА ДЛЯ ПРИЕМА ПОКАЗАНИЙ

(независимо от района проживания):

(048) 705-39-09, (048) 705-36-46,

(048) 705-36-73, (048) 705-39-72,

(048) 705-39-90, (048) 705-39-49.

АБОНЕНТСКИЕ УЧАСТКИ:

Приморский район:

(048) 705-39-06, (048) 705-39-00.

Киевский район:

(048) 705-39-28.

Малиновский район:

(048) 705-39-15, (048) 705-39-10.

Суворовский район:

(048) 705-39-04, (048) 705-39-18.

Ольга Новикова

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