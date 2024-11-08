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В Одессе снесут дома, которые подверглись разрушениям от вражеских атак

В Одессе снесут дома, которые подверглись разрушениям от вражеских атак

На Даче Ковалевского в Одессе начнутся работы по частичной разборке жилых сооружений, которые стали мишенью российских захватчиков 18 октября.

Такая инициатива была одобрена 7 ноября во время экстренного собрания городского исполнительного комитета.

Участники заседания поддержали выводы технической экспертизы о необходимости демонтажа. Документ предварительно получил положительный отзыв от областной комиссии, которая занимается вопросами техногенной, экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Принято решение и для помещений, которые были повреждены меньше. Это позволит владельцам пострадавших квартир начать необходимые работы и подготовить дома к холодам. Представители местной власти заверили, что готовы всесторонне способствовать этому процессу.

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Пострадавшие жители уже получили финансовую поддержку в размере 10,8 тысяч гривен на восстановление жилья. Сейчас городская администрация ведет диалог с благотворительными организациями по обеспечению необходимыми стройматериалами.

Что разрушила россия в Одессе за месяц

18 октября 2024 года российские террористы нанесли ракетный удар по Одессе. Удар пришелся по жилому сектору: повреждена трехэтажка и более 10 частных домов, а также пострадала база отдыха.

В ночь на 7 ноября враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за падения обломков в Хаджибейском районе города повреждены 3 жилых дома, 14 автомобилей и газопровод.

Вечером 7 ноября российские террористы снова массировано атаковали Одессу и пригорд дронами. В частном секторе пострадали частные дома, складские помещения и автотранспорт. В двух жилых домах вспыхнул пожар. Сильно пострадала школа №125, в которой находится детский сад. В результате атаки погиб один человек, еще девять — пострадали.

 

 

 

 

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