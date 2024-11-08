В Одесі знесуть дома, які зазнали руйнувань від ворожих атак

Таку ініціативу було схвалено 7 листопада під час екстреного зібрання міського виконавчого комітету.

Учасники засідання підтримали висновки технічної експертизи щодо необхідності демонтажу. Документ попередньо отримав позитивний відгук від обласної комісії, що опікується питаннями техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Ухвалене рішення і для помешкань, які були пошкоджені менше. Це дозволить власникам постраждалих квартир розпочати необхідні роботи та підготувати оселі до холодів. Представники місцевої влади запевнили, що готові всебічно сприяти цьому процесу.

По темі: Росіяни атакували ракетами житлові будинки в Одесі – фото наслідків

Постраждалі мешканці вже отримали фінансову підтримку в розмірі 10,8 тисяч гривень на відновлення житла. Зараз міська адміністрація веде діалог із доброчинними організаціями щодо забезпечення необхідними будматеріалами.

Що зруйнувала росія в Одесі за місяць

18 жовтня 2024 року російські терористи завдали ракетного удару по Одесі. Удар припав на житловий сектор: пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків, а також постраждала база відпочинку.

У ніч на 7 листопада ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків у Хаджибейському районі міста пошкоджено 3 житлові будинки, 14 автомобілів і газопровід.

Увечері 7 листопада російські терористи знову масовано атакували Одесу і передмістя дронами. У приватному секторі постраждали приватні будинки, складські приміщення та автотранспорт. У двох житлових будинках спалахнула пожежа. Сильно постраждала школа №125, у якій розташований дитячий садок. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще дев’ять – постраждали