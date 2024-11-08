Последствия ночной атаки на Одессу: пострадало учебное заведение, есть раненые

В Одесской ОВА и мэрии сообщили, что в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе значительные повреждения получило одно из городских учебных заведений. Там выбиты окна и поврежден фасад.

В частном секторе пострадали частные дома, складские помещения и автотранспорт. В двух жилых домах вспыхнул пожар.

Из-за повреждения осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб.

Спасатели ликвидировали пожары, в том числе в складских помещениях и горящих автомобилях одного из предприятий.

На данный момент известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде.

Над ликвидацией последствий атака работают все соответствующие экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

По словам и.о. мэра Одессы Александра Филатова, утром начнет работать городской оперативный штаб для помощи горожанам.

В Хаджибейском районе Одессы продолжается ликвидация последствий дроновой атаки, которую совершил враг в ночь на четверг, 7 ноября 2024 года.