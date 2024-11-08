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Последствия ночной атаки на Одессу: пострадало учебное заведение, есть раненые

Последствия ночной атаки на Одессу: пострадало учебное заведение, есть раненые

Поздним вечером 7 ноября российские террористы совершили очередную массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые.

В Одесской ОВА и мэрии сообщили, что в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе значительные повреждения получило одно из городских учебных заведений. Там выбиты окна и поврежден фасад.

атака 8 ноября

В частном секторе пострадали частные дома, складские помещения и автотранспорт. В двух жилых домах вспыхнул пожар.

атака 8 ноября

Из-за повреждения осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб.

 

Спасатели ликвидировали пожары, в том числе в складских помещениях и горящих автомобилях одного из предприятий.

атака 8 ноября

На данный момент известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде.

Над ликвидацией последствий атака работают все соответствующие экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

атака 8 ноября

По словам и.о. мэра Одессы Александра Филатова, утром начнет работать городской оперативный штаб для помощи горожанам.

В Хаджибейском районе Одессы продолжается ликвидация последствий дроновой атаки, которую совершил враг в ночь на четверг, 7 ноября 2024 года.

По информации одесской мэрии, в результате вражеской атаки в Хаджибейском районе Одессы были повреждены 3 жилых дома, 14 автомобилей и газопровод.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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