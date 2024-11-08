Во время налета дронов в Одессе пострадала старейшая школа: как будут учиться дети

В результате вчерашней дроновой атаки на Одесский район погиб 1 человек, пострадали 9 человек. Кроме школы, в частном секторе повреждены жилые дома, в двух из них возник пожар. Спасатели также тушили пожары в складских помещениях и автомобилях на территории предприятия.

В самой школе пострадавших нет, сообщили в мэрии Одессы.

Здание лицея №125 , где сейчас учатся около 500 учеников и 60 детей посещают детский сад в том же здании, получило значительные повреждения. Полностью выбито 120 окон в 30 кабинетах и повреждено 30 дверей. Частично пострадали системы отопления и электросети.

В 30 кабинетах поврежден потолок, а также фактически уничтожено 100 парт и 200 стульев.

Школьники будут учиться в две смены

Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич сообщила, что сейчас в здании проводятся работы по восстановлению отопления. Восстановление наиболее поврежденной части здания планируется завершить в течение ноября-января.

Ученики школы №125 неделю будут учиться дистанционно. А уже с 18 ноября они вернутся к обучению в кабинеты той части школы, которая пострадала меньше. Учиться будут в две смены.

А детский садик с здании начнет работу с понедельника, заявила Елена Буйневич.

Пострадавший лицей находится в микрорайоне Кривой Балки и был полностью отремонтирован до полномасштабного вторжения.

По словам директора городского Департамента образования и науки Елены Буйневич, работники заведения: сторожа — живы, они своевременно спустились в укрытие.

Она отметила, что эта школа одна из старейших учебных заведений Одессы. Еще в 19-ом веке в ней учились выдающиеся одесситы — представители культуры, науки и искусства.