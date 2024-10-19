Россияне атаковали ракетами жилые дома в Одессе – фото последствий

О последствиях атаки рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, на этот раз российские агрессоры попали в частный сектор в Одессе, где много жилых домов.

«В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом. Пожар оперативно ликвидировали наши пожарные. Также повреждено более десяти частных домов», – написал Кипер.

По его информации, предварительно люди не пострадали.

«Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россии против гражданского населения Одесщины», – добавил глава ОВА.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером пятницы, 18 октября, во время воздушной тревоги в Одессе прозвучало несколько взрывов. Как стало известно, враг нанес по городу ракетный удар. Загорелось несколько жилых домов.

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