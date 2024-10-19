Новости Одессы и Одесской области

Россияне атаковали ракетами жилые дома в Одессе – фото последствий

Россияне атаковали ракетами жилые дома в Одессе – фото последствий

Вечером 18 октября 2024 года, враг атаковал Одессу ракетами. Удар пришелся по жилому сектору.

О последствиях атаки рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, на этот раз российские агрессоры попали в частный сектор в Одессе, где много жилых домов.

Обстрел Одессы 18 октября 2024, горит дом

Обстрел Одессы 18 октября 2024, тушат пожар

«В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом. Пожар оперативно ликвидировали наши пожарные. Также повреждено более десяти частных домов», – написал Кипер.

По его информации, предварительно люди не пострадали.

«Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россии против гражданского населения Одесщины», – добавил глава ОВА.

Обстрел Одессы 18 октября 2024, тушение пожара

Обстрел Одессы 18 октября 2024, пожар

Обстрел Одессы 18 октября 2024, работают спасатели

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером пятницы, 18 октября, во время воздушной тревоги в Одессе прозвучало несколько взрывов. Как стало известно, враг нанес по городу ракетный удар. Загорелось несколько жилых домов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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