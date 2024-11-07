Новости Одессы и Одесской области

Ночная атака дронами на Одессу: повреждены жилые дома и газопровод

Ночная атака дронами на Одессу: повреждены жилые дома и газопровод

В ночь на 7 ноября враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за падения обломков повреждены фасад и остекление трех жилых домов, автомобили и газопровод. Есть пострадавший.

Об этом сообщили в мэрии и руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате вражеской атаки в Хаджибейском районе Одессы повреждены фасад и остекление 11-этажного жилого дома и двух рядом расположенных пятиэтажек.

атака 7 ноября
атака 7 ноября
атака 7 ноября
атака 7 ноября

Повреждения также получили 14 припаркованных автомобилей и газопровод — без дальнейшего возгорания.

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атака 7 ноября

Пострадал 30-летний мужчина, который получил легкие телесные повреждения — врачи оказали помощь на месте.

На месте работают все соответствующие службы. Психологи ГСЧС оказали помощь жильцам пострадавших домов. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

На месте атаки работает городской оперативный штаб, куда можно обратиться для оформления помощи на восстановление окон и дверей, а также получить консультацию по государственной программе еВідновлення.

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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