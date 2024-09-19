В Одессе сделали платными две сотни паркомест вокруг парка Победы: что это даст городу

Такое решение приняли депутаты Одесского городского совета на очередной сессии в среду, 18 сентября 2024 года.

Депутаты также утвердили перечень и дислокацию парковочных мест. Так, 77 находятся на участке от проспекта Шевченко до площади 10 Апреля, еще 116 – на Академической улице, от площади 10 Апреля до улицы Добровольцев (ранее Говорова).

Таким образом, чиновники надеются пополнять городской бюджет на сумму более 100 тысяч гривен ежемесячно.

Стоит напомнить, что физически эти паркоместа уже существуют и карманы под них вырезаны. Остается лишь нанести разметку, установить необходимые дорожные знаки и информационные объявления.

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