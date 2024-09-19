Новости Одессы и Одесской области

В Одессе сделали платными две сотни паркомест вокруг парка Победы: что это даст городу

В Одессе сделали платными две сотни паркомест вокруг парка Победы: что это даст городу

В Одессе станут платными почти 200 парковочных мест вокруг парка Победы. Поступления от сборов планируется направлять в муниципальный бюджет.

Такое решение приняли депутаты Одесского городского совета на очередной сессии в среду, 18 сентября 2024 года.

Депутаты также утвердили перечень и дислокацию парковочных мест. Так, 77 находятся на участке от проспекта Шевченко до площади 10 Апреля, еще 116 – на Академической улице, от площади 10 Апреля до улицы Добровольцев (ранее Говорова).

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Таким образом, чиновники надеются пополнять городской бюджет на сумму более 100 тысяч гривен ежемесячно.

Стоит напомнить, что физически эти паркоместа уже существуют и карманы под них вырезаны. Остается лишь нанести разметку, установить необходимые дорожные знаки и информационные объявления.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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