Как пользоваться парковками в центре города: ответы на актуальные вопросы

Режим работы парковки

Режим работы площадок для платной парковки установлен решением исполкома Одесского горсовета. Оплачивать парковочное место требуется в будние дни с 9.00 до 18.00.

С 18.00 до 9.00 парковаться можно бесплатно. Также не надо платить за парковку в выходные и праздничные дни.

Территория платной парковки ограничена специальными знаками, установленными по обеим сторонам площадки.

Кому и сколько платить?

Единственным оператором площадок для платной парковки в центральной части Одессы является коммунальное предприятие «Одестранспарксервис».

Стоимость часа парковки в указанное времена работы — 20 гривен.

Когда оплачивать парковку?

Заплатить за услугу надо сразу же: заняв место на площадке, в первые 10 минут следует оплатить все время, в течение которого водитель собирается оставить здесь машину — то есть авансом, и, если понадобится — продлить, повторно оплатив услугу.

Информацию о перечислении денег и длительности оплаченной услуги парковочные инспекторы департамента получают немедленно.

Оплата парковки с помощью QR-кода

Оплатить парковку можно различными способами. Во-первых — с помощью QR-кода. Он нанесен на информационные табло, установленные в самых видных местах на каждой муниципальной парковке.

Для оплаты нужно открыть приложение «Приват-24». Затем — отсканировать QR-код. При первой транзакции следует указать марку и номер транспортного средства — буквы и цифры.

Оплата в мобильном приложении

Оплатить парковку можно, установив на мобильный телефон приложение «Парковки Одессы».

В приложении есть карта, на которой отмечены все платные парковки города. Водитель выбирает площадку, где находится его машина, и оплачивает услугу. То есть — используя мобильное приложение, можно заплатить дистанционно. Также в приложении предусмотрен таймер обратного отсчета, но внести дополнительную сумму необходимо, пока не закончилось оплаченное время. В противном случае водителя оштрафуют.

А вот если вы заплатили, к примеру, за три часа, а пришли через час — неиспользованные деньги вернуть не удастся.

Оплата через терминал

Заплатить за парковку можно и наличными деньгами в терминалах, установленных около парковочных площадок. Данные о своем автомобиле необходимо вносить без ошибок: буквы, цифры, опять буквы — без пробелов. Если у водителя именной номер — для оплаты нужно ввести именно его, а не тот, который указан в техпаспорте.

Если данные будут внесены неверно — водителя ожидает штраф.

Каков штраф за неуплату?

Оплату за парковку контролируют муниципальные парковочные инспекторы. Делают они это с помощью планшетов, подключенных к автоматизированной системе. В случае неоплаты автовладельцу будет выписан штраф. Так же, как за парковку в запрещенном месте. Размер штрафа составляет 20-кратную стоимость одного часа парковки — 400 гривен.

Действуют ли парковочные абонементы?

Для постоянного пользования парковочным местом в центре города можно приобрести абонемент. За предоставление услуги в течение месяца придется заплатить 2000 гривен. Абонемент на год стоит 22000 гривен. Для оформления абонементов необходимо обратиться в «Одестранспарксервис» по адресу: ул. Нежинская, 51. Телефон: (048) 705-11-92.

Для кого парковка будет бесплатной?

КП «Одестранспарксервис» предоставляет льготы людям с инвалидностью, участникам боевых действий, чернобыльцам и представителям международных дипломатических учреждений. Для них парковка будет бесплатной.

Единственное условие — размещение под лобовым стеклом заверенной копии соответствующего удостоверения.