В Одесі зробили платними дві сотні паркомісць навколо парку Перемоги: що це дасть місту

В Одесі стануть платними майже 200 місць для паркування навколо парку Перемоги. Надходження від зборів планується спрямовувати до муніципального бюджету.
Таке рішення ухвалили депутати Одеської міської ради на черговій сесії у середу, 18 вересня 2024 року.
Депутати також затвердили перелік та дислокацію паркувальних місць. Так, 77 знаходяться на ділянці від проспекту Шевченка до площі 10 квітня, ще 116 – на Академічній вулиці, від площі 10 квітня до вулиці Добровольців (раніше Говорова).
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Таким чином чиновники сподіваються поповнювати міський бюджет на суму понад 100 тисяч гривень щомісяця.
Фізично ці паркомісця вже існують і кишені під них вирізані. Залишається лише нанести розмітку, встановити необхідні дорожні знаки та інформаційні оголошення.
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