Новости Одессы и Одесской области

Одесские школьники будут получать по 10 тысяч: кто и когда

Одесские школьники будут получать по 10 тысяч: кто и когда

В Одессе школьники, чьи родители погибли, защищая Украину от российских оккупантов, будут ежегодно получать от города по 10 тыс. гривен к новому учебному году.

Такое решение приняли сегодня, 18 сентября 2024 года, на очередной сессии депутаты Одесского городского совета, поддержав изменения, внесенные в городскую целевую программу «Ветеран».

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, средства будут начисляться семьям погибших или умерших военнослужащих, стоящих на учете в Департаменте труда и социальной политики Одесского горсовета.

«В этом году школьники уже получили сертификаты по 10 тыс. гривен, средства поступят на счета в ближайшее время», – отметили в мэрии.

Подробности можно узнать по телефонам департамента соцполитики мэрии: 048 705-93-85 и 048 705-18-40.

Напомним, сегодня одесские депутаты также выделили на помощь ВСУ более 300 млн гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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