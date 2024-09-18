Одесские школьники будут получать по 10 тысяч: кто и когда

Такое решение приняли сегодня, 18 сентября 2024 года, на очередной сессии депутаты Одесского городского совета, поддержав изменения, внесенные в городскую целевую программу «Ветеран».

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, средства будут начисляться семьям погибших или умерших военнослужащих, стоящих на учете в Департаменте труда и социальной политики Одесского горсовета.

«В этом году школьники уже получили сертификаты по 10 тыс. гривен, средства поступят на счета в ближайшее время», – отметили в мэрии.

Подробности можно узнать по телефонам департамента соцполитики мэрии: 048 705-93-85 и 048 705-18-40.

Напомним, сегодня одесские депутаты также выделили на помощь ВСУ более 300 млн гривен.