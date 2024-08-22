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В Одессе появятся почти две сотни платных парковок вокруг парка Победы

В Одессе появятся почти две сотни платных парковок вокруг парка Победы

В Одессе сделают платными почти 200 парковочных мест вокруг парка Победы, а поступления от сборов пойдут в городской бюджет.

За такое решение проголосовал сегодня исполком Одесского городского совета.

«На очереди – парк Победы. Вокруг парка, на проспекте Шевченко и улице Академической, планируется организовать 193 машиноместа», – сообщил на заседании исполкома мэр города Геннадий Труханов.

Платные парковки в Одессе

Речь идет об уже существующих 77 паркоместах, размещенных на участке от проспекта Шевченко до площади 10 апреля и еще 116 – на улице Академической на участке от площади 10 апреля до улицы Добровольцев (ранее Говорова).

Парковки в Одессе

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Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, если депутаты горсовета на ближайшей сессии поддержат данное решения и определят КП «Одестранспарксервис» оператором площадок для платной парковки на указанных улицах, перечисление в бюджет Одессы увеличится более чем на 100 тыс. гривен ежемесячно.

«Это решение позволит увеличить поступления в городской бюджет, а значит – возможности финансировать другие программы развития», – отмечает глава Приморской районной администрации Марат Королев.

По данным мэрии, по состоянию на 1 августа 2024 года, в бюджет Одессы поступило 5,1 млн гривен от сбора за места для парковки транспортных средств.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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