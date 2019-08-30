В Одессе с каждым годом увеличивается количество первоклашек

В первые классы одесских школ в этом году зачислены почти 12 тыс. детей, в то время как в прошлом году их было 11 тыс.

Об этом во время вчерашней пресс-конференции сообщила директор городского департамента образования Елена Буйневич.

По ее словам, в городе увеличивается количество детей и в школах, и в детских садиках. Так, ожидаемое количество детей в школах в этом учебном году – 104 тыс. (в прошлом учебном году – 100 тыс.), в детсадах – 31 тыс. (в прошлом учебном году – 30 тыс.).

Свои двери перед юными одесситами в этом году откроют 277 учреждений города: 124 – общего среднего образования, 129 – дошкольного, 16 – внешкольного образования, 4 вечерних (сменных) школы, 3 межшкольных учебно-производственных комбината и детский дом “Жемчужинка”.

Напомним, в этом году 30 одесских школ будут работать во вторую смену. При этом в Департаменте образования обещают, что в школах будут работать группы продленного дня.

Учебный год начнется 3 сентября.

Ранее Е.Буйневич рассказала о запретах в одесских школах.

Недавно “Одесская жизнь” писала, сколько стоит собрать ребенка в школу.

Фото: unian.net