Продленка будет: в одесских школах откроют 271 группу полного дня

Родители одесских школьников обеспокоены тем, что группы продленного дня будут работать только для детей-льготников.

Однако директор Департамента образования и науки Елена Буйневич заверила, что в этом году в городе откроют 271 одну группу продленного дня. Об этом она сказала на расширенном заседании департамента, сообщает “Пушкинская”.

«Сейчас есть возможность открыть группы для всех, кто этого хочет, и освободить отдельные школы, такие как УВК №275 или лицей «Ланжероновский», от неоправданного потока родителей, которые хотят воспользоваться услугой школы полного дня и просто потоком идут туда, где есть дополнительные группы», — подчеркнула Е.Буйневич.

Кроме того, в новом учебном году в школах Одессы будет открыто 111 инклюзивных классов для детей с инвалидностью. В них будут учиться 174 ребенка с особыми образовательными потребностями. Для них в школах № 8, 12, 37, 43, 44, 46, 51, 55, 62, 71, 72, 78, 103 и «Европейском лицее» создали ресурсные комнаты.

Напомним, в этом году 30 одесских школ будут работать во вторую смену.

Ранее Е.Буйневич рассказала о запретах в одесских школах.

Недавно “Одесская жизнь” писала, сколько стоит собрать ребенка в школу.

Учебный год начнется 3 сентября.

Фото: etcetera.media