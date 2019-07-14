Учебный год в одесских школах рекомендуют начать 3 сентября

Пока летние каникулы в самом разгаре, городской департамент образования дал рекомендации учебным заведениям – когда начать учебный год и какова может быть его структура.

Директор департамента Елена Буйневич напомнила, что каждое учебное заведение самостоятельно определяет структуру учебного года, а также даты каникул, учитывая общие требования к их длительности. Это могут быть четверти, семестры или триместры – как удобно педагогам и родителям.

Поскольку первое сентября в этом году приходится на воскресенье, а 2 сентября празднуется День рождения города, школам рекомендуется начать занятия 3 сентября.

Для учебного года коллегия департамента образования города рекомендует такую структуру (документ):

Фото из архива “ОЖ”