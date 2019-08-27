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Новости Одессы и Одесской области

Родителям одесских школьников рассказали о запретах в учебных заведениях

Родителям одесских школьников рассказали о запретах в учебных заведениях

В преддверии учебного года начальник Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич напомнила, что запрещено в школах города.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Во-первых, Е.Буйневич подчеркнула, что нет оснований требовать носить школьную форму. Но нельзя запрещать носить то, что удобно и нравится, что поддерживают родители ребёнка. «Поэтому никакой департамент форму не запретит. Учимся решать за себя, не требуя массовых запретов, они не имеют ничего общего с отменой пресловутого указа (об отмене обязательной школьной формы – ред.)», – подчеркнула Е.Буйневич.

Во-вторых, категорически запрещены вымогательство и «вступительные взносы». По ее словам, нельзя решить эту проблему без участия дающих. Она предложила тем, кто столкнулся с вымогательством, обращаться по телефону 725-35-93, писать в департамент и приходить на личный приём. «Мы гарантируем защиту ребёнка и подтверждали эту гарантию неоднократно», – сделала акцент чиновница.

При этом она все же добавила, что прозрачная, понятная, целевая «для ребёнка» благотворительность не имеет ничего общего с унизительным словом «поборы».

В-третьих, запрещено шантажировать чиновника/директора школы, детского сада «устроить в конкретную школу, сад, учителю, атовсерасскажу».

«Гарантирую бесплатную рекламу каждому следующему писателю подобных угроз. Анонимные сообщения о стоимости устройства никому не помогут. Ни я, ни мои заместители, имеющие доступ к электронной базе, не торгуют местами. Попасть вне очереди можно одним путём: имея льготы. Если Вам предложили «решить вопрос» за деньги, это означает – подделать справку о наличии льгот», – пояснила Е.Буйневич.

Сотрудники департамента не могут проверить каждую такую справку. Поэтому всех, кто столкнулся с нелегальной возможностью «помочь за деньги», просят немедленно заявить об этом в Департамент образования и науки.

«Ну и главное: нет волшебников в вертолётах. Каждая мама и каждый отец должны понимать, что решение за свою семью принимать им. Мы же всегда готовы поддержать и помочь в случае нарушения прав ребёнка, родителя, учителя, директора школы», – подытожила Е.Буйневич.

Фото: dp.ua

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