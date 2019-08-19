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Новости Одессы и Одесской области

Учеников 30 одесских школ переведут на вторую смену

Учеников 30 одесских школ переведут на вторую смену

С каждым годом, по статистике, становится в среднем на 5 тысяч больше учащихся в одесских образовательных учреждениях. Так, в новом учебном году в городе сядут за парты 103 776 детей. 11 224 из них впервые переступят школьный порог.

Зачастую желающих отдать детей в одну и ту же школу в Одессе больше, чем она может вместить.

Из-за перегруженности освитянам приходится работать в две смены. Так, в новом 2019-2020 учебном году вторую смену введут в 30 одесских школах.

Как сообщили в городском департаменте науки и образования, такой режим введут в общеобразовательных школах №№ 14, 15, 18, 22, 28, 31, 38, 44, 45, 48, 56, 60, 61, 62, 63, 72, 73, 82, 92, 107, 118, 130. Кроме того, нововведение коснется средней школы №50, УВК №№ 4, 13, 24, 49, 67, 84, “Гармония”.

В основном, по данным департамента, во вторую смену будут заниматься ученики 3-4 классов. При этом, согласно нормативам, их смена должна начинаться не позже 12 часов дня. Как это будет происходить на практике, станет известно позже.

Фото: rebenok.by

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