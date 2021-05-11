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В Одессе начался капитальный ремонт тротуаров Приморского бульвара (фото, видео)

В Одессе начался капитальный ремонт тротуаров Приморского бульвара (фото, видео)

Сегодня, 11 мая, в Одессе стартовали работы по капитальному ремонту тротуаров Приморского бульвара.

Как сообщает официальный сайт одесской мэрии, работы будут проводить поэтапно: вначале на участке от памятника Дюку де Ришелье в направлении Воронцовского дворца, затем на участке от памятника Дюку де Ришелье до памятника А.С. Пушкину, в завершение — на площади вокруг памятника Дюку де Ришелье.

На аллеях в местах проседания бульвара будет снята тротуарная гранитная плитка, основание будет поднято, целая гранитная плитка будет уложена на свои места, деформированная — заменена на новую трех видов: красную, серую и темно-серую.

На площади вокруг памятника Дюку де Ришелье плитка будет сниматься полностью, основание на этом участке будет усилено, а затем данный участок также вымостят гранитной плиткой. Кроме того, горловины колодцев инженерных сетей в зоне проведения работ будут подняты на уровень новой плитки.

Как сообщается, при благоприятных погодных условиях работы планируется завершить до августа 2021 года.

Заказчиком работ выступает Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. Генеральным подрядчиком работ по капитальному ремонту Приморского бульвара выступает ООО «СПК ПИК-СТРОЙ».

А состояние плитки на Приморском бульваре и в самом деле плачевно. В конце марта мы рассказывали ( и показывали), как она выглядит.

Фото: официальный сайт Одессы.

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Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

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