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Ремонт одесского Приморского бульвара: техника и штабеля плитки (фоторепортаж)

Ремонт одесского Приморского бульвара: техника и штабеля плитки (фоторепортаж)

Капитальный ремонт Приморского бульвара в Одессе – в самом разгаре. Ранее приостановленные на время курортного сезона работы возобновлены. Сейчас, в рамках второго этапа работ, идет укладка плитки на очередном участке бульвара.

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Напомним, первый этап капремонта Приморского бульвара стартовал 11 мая этого года. Как отчитались в городском управлении дорожного хозяйства, до начала лета была заменена тротуарная плитка на участке от памятника Дюку до Воронцовского дворца.

В рамках второго этапа, который планируется завершить до конца текущего года, планируется заменить плитку на участке от памятника Дюку до памятника Пушкину.

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Третий этап начнут уже в следующем году после проведения корректировки проекта и экспертизы. Тогда приведут в порядок площадь вокруг памятника Дюку. Работы продлятся до декабря 2022 года.

На месте побывал фотокорреспондент “Одесской жизни” и запечатлел, как продвигается ремонт.

Как можно заметить, работы еще непочатый край. Часть бульвара огорожена, там красуются штабеля плитки, работает спецтехника. Больше подробностей – на фото:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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