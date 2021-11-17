Ремонт одесского Приморского бульвара: техника и штабеля плитки (фоторепортаж)

Капитальный ремонт Приморского бульвара в Одессе – в самом разгаре. Ранее приостановленные на время курортного сезона работы возобновлены. Сейчас, в рамках второго этапа работ, идет укладка плитки на очередном участке бульвара.

Напомним, первый этап капремонта Приморского бульвара стартовал 11 мая этого года. Как отчитались в городском управлении дорожного хозяйства, до начала лета была заменена тротуарная плитка на участке от памятника Дюку до Воронцовского дворца.

В рамках второго этапа, который планируется завершить до конца текущего года, планируется заменить плитку на участке от памятника Дюку до памятника Пушкину.

Читайте также: На Приморском бульваре в выходной меняют плитку

Третий этап начнут уже в следующем году после проведения корректировки проекта и экспертизы. Тогда приведут в порядок площадь вокруг памятника Дюку. Работы продлятся до декабря 2022 года.

На месте побывал фотокорреспондент “Одесской жизни” и запечатлел, как продвигается ремонт.

Как можно заметить, работы еще непочатый край. Часть бульвара огорожена, там красуются штабеля плитки, работает спецтехника. Больше подробностей – на фото:

Также смотрите наши фоторепортажи с Приморского бульвара: