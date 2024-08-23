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Воронцовский маяк и Потемкинскую лестницу украсили огромные сине-желтые флаги (фото, видео)

Воронцовский маяк и Потемкинскую лестницу украсили огромные сине-желтые флаги (фото, видео)

Сегодня, 23 августа 2024 года, в Одессе в честь Дня Флага Украины, сразу два огромных сине-желтых полотна украсили Воронцовский маяк и Потемкинскую лестницу. Эта акция призвана продемонстрировать благодарность военным за возможность жить под Флагом независимой Украины.

Флаг размером 4,5 на 18 метров украсил собой Воронцовский маяк в порту.


Торжественное поднятие огромного флага Украины на одесском маяке проходит уже пятый год подряд, его организовывают представители Вышиванкового фестиваля.

«Одесса, как главный морской тыл страны, играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности государства. Это город – база украинского флота и главный порт, через который осуществляются важные морские операции. Флаг, поднятый сегодня, напоминает об общей цели – работать ради победы, чтобы каждый уголок нашей земли снова был под флагом Украины», — отметили организаторы.

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День флага в Одессе

В торжественном мероприятии принял участие командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, руководитель ОВА Олег Кипер и военнослужащие ВМСУ и морской охраны.

День флага в Одессе

Еще один государственный флаг на Потемкинской лестнице торжественно подняла команда Вышиванкового фестиваля.

День флага в Одессе

Акция состоялась в рамках фестиваля, который проводился с 2009 по 2021 годы, но был приостановлен на два года из-за полномасштабного вторжения.

Это событие в Одессе не анонсировали. В этом году организаторы решили организовать камерную акцию, сохраняя безопасность и избегая массовых собраний.

День флага в Одессе

«Одесса всегда была и остается украинским городом. Мы бесконечно благодарны нашим военным за то, что они обеспечивают нам возможность жить под нашим украинским флагом независимого государства. Несмотря на все трудности, мы продолжаем жить, объединяться и делать все возможное для нашей победы. Мы с нетерпением ждем дня, когда сможем снова собраться на нашем фестивале после Победы Украины», — отметила председатель ОО «Вышиванковый фестиваль» Наталья Мажарова.

День флага в Одессе

 

 

 

 

 

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