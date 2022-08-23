Символ свободы: как украинцы борются за государственный флаг

23 августа Украина отмечает День государственного Флага, который с началом полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 стал не только символом, но и еще одним из средств борьбы с захватчиками.

«Государственный флаг Украины – это сочетание двух цветов, которые мы невероятно любим, бережем и никогда не променяем ни на какие другие. Никогда не признаем чужие цвета на своей земле и на своем небе. И всегда готовы защитить свой сине-желтый флаг», – сказал на торжественном поднятии флага Украины президент Владимир Зеленский.

Еще в начале войны жители разных областей начали выходить на митинги с сине-желтыми флагами, даже несмотря на временную оккупацию врагом. 6 марта флаг Украины был поднят на крыше здания в Новой Каховке.

20 мая неизвестные сине-желтый флаг установили над железнодорожным вокзалом в Херсоне.

Флаг, который до последнего развевающегося над зданием «Азовстали» вынесли из окруженного Мариуполя вместе с последним защитником и 4 июня передали в Музей истории Украины во Второй мировой войне.

«Этот флаг является символом несокрушимости нашей воли. Что бы там ни было, флаг сохранен и находится здесь. Он является символом всех защитников, находившихся на заводе Азовсталь. Это представители Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, полка Азов, пограничников, простых людей, медиков и всех находившихся там наших работников тоже. Я думаю, что это знамя должно стать символом несокрушимости, героизма и возрождения нашего народа», – отметил начальник ГУР МО Кирилл Буданов, передавший тогда флаг музею.

7 июля военные установили флаг Украины на острове Змеиный – в честь его освобождения от российских кафиров. На флаге была сделана надпись: «Помни «русский военный корабль» остров Змеиный – это Украина!»

4 августа бойцы Нацгвардии подняли украинский флаг на севере Донецкой области – на самой высокой точке частично оккупированного Святогорска.

Сегодня цвета флага Украины можно встретить по всему миру: другие государства подсвечивают свои памятники сине-желтым светом в знак поддержки Украины.

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