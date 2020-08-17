Захід-сюрприз, концерт, диктант: як відбуватиметься Вишиванковий фестиваль в Одесі?

Уже 12-й рік поспіль в Одесі святкується Вишиванковий фестиваль на честь Дня Державного Прапора та Дня Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Фестиваль стартує 21 серпня об 11:00 і триватиме чотири дні, до 24 серпня включно.

Програма Вишиванкового фестивалю – 2020:

21 серпня о 20:00 – акція пам’яті біля Дюка, флешмоб зі свічками та хвилина мовчання на честь загиблих за незалежність країни.

23 серпня о 08:00 – захід-сюрприз від команди Вишиванкового фестивалю.

23 серпня об 11:00 – урочисте колективне підняття на Потьомкінських сходах 29-метрового Державного Прапора України.

23 серпня о 17:30 – масовий диктант з української мови під відкритим небом біля Дюка. Диктор – Андрій Хаєцький, культурний діяч, поет, автор поетичної збірки «Три крапки».

23 серпня 19:30 – виступ фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2020, української співачки та бандуристки Марини Круть.

24 серпня о 10:30 – акція «Вишиванковий ланцюг». Парад гостей у вишиванках.

24 серпня о 12:00 – святковий синьо-жовтий автопробіг вулицями міста. Старт на Приморському бульварі.

Всі дні фестивалю з 10:00 до 21:00 буде проходити виставка-ярмарок народних майстрів і українських виробників.

Цього року команда Вишиванкового фестивалю не прагне побити рекорди і організувати наймасштабніше свято, а докладає всіх зусиль, щоб провести ті заходи, які так люблять і чекають містяни і гості міста, в умовах нинішньої ситуації.

Для забезпечення безпеки на фестивалі будуть організовані скринінг температури, масковий режим, необхідна дистанція на масових заходах.

Інформація про фестиваль:

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