Воронцовський маяк і Потьомкінські сходи прикрасили величезні синьо-жовті прапори (фото, відео)

Прапор розміром 4,5 на 18 метрів прикрасив собою Воронцовський маяк у порту.



Урочисте підняття величезного прапора України на одеському маяку відбувається вже п’ятий рік поспіль, його організовують представники Вишиванкового фестивалю.

«Одеса, як головний морський тил країни, відіграє найважливішу роль у забезпеченні обороноздатності держави. Це місто – база українського флоту і головний порт, через який здійснюються важливі морські операції. Прапор, піднятий сьогодні, нагадує про спільну мету – працювати заради перемоги, щоб кожен куточок нашої землі знову був під прапором України», – зазначили організатори.

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В урочистому заході взяв участь командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, керівник ОВА Олег Кіпер і військовослужбовці ВМСУ та морської охорони.

Ще один державний прапор на Потьомкінських сходах урочисто підняла команда Вишиванкового фестивалю.

Акція відбулася в рамках фестивалю, який проводився з 2009 по 2021 роки, але був призупинений на два роки через повномасштабне вторгнення.

Цю подію в Одесі не анонсували. Цього року організатори вирішили організувати камерну акцію, зберігаючи безпеку й уникаючи масових зібрань.

«Одеса завжди була і залишається українським містом. Ми безмежно вдячні нашим військовим за те, що вони забезпечують нам можливість жити під нашим українським прапором незалежної держави. Незважаючи на всі труднощі, ми продовжуємо жити, об’єднуватися і робити все можливе для нашої перемоги. Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли зможемо знову зібратися на нашому фестивалі після Перемоги України», – зазначила голова ГО “Вишиванковий фестиваль” Наталія Мажарова.