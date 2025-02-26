Як повідомили в прес-службі мерії, практично щодня невідомі залишають написи, ламають лавки, виламують урни разом із бетоном і б’ють скляні стіни зупиночних комплексів.
Також періодично зупинки громадського транспорту пошкоджуються внаслідок дорожньо-транспортних пригод.
Одеська мерія вкотре звертається до одеситів і гостей міста з проханням дбайливо ставитися до майна міської громади. Умисне псування і знищення міського майна тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
Загалом на обслуговуванні КП «Міські дороги» – 884 зупинкових комплекси громадського транспорту: 605 зупинок з павільйонами і 279 без павільйоні
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