Як повідомили в прес-службі мерії, практично щодня невідомі залишають написи, ламають лавки, виламують урни разом із бетоном і б’ють скляні стіни зупиночних комплексів.

Також періодично зупинки громадського транспорту пошкоджуються внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Одеська мерія вкотре звертається до одеситів і гостей міста з проханням дбайливо ставитися до майна міської громади. Умисне псування і знищення міського майна тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Загалом на обслуговуванні КП «Міські дороги» – 884 зупинкових комплекси громадського транспорту: 605 зупинок з павільйонами і 279 без павільйоні

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