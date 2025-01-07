Вандалы «потрудились» в переходе на Дерибасовской (фоторепортаж)

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, акт вандализма в подземном переходе обнаружили сегодня, 7 января, 2025 года работники КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» во время планового осмотра подведомственных территорий.

Неизвестные вандалы снова оставили надписи и рисунки на стенах перехода.

«Одесская мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к имуществу городского общества. Если вы стали свидетелем вандализма, просьба сообщать об этом по телефону: 102 (полиция)», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, в декабре прошлого года неизвестные разлили белую краску на плиточном покрытии в Горсаду.

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