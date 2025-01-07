Новости Одессы и Одесской области

Вандалы «потрудились» в переходе на Дерибасовской (фоторепортаж)

Вандалы «потрудились» в переходе на Дерибасовской (фоторепортаж)

В Одессе неизвестные разрисовали пешеходный переход на улице Дерибасовской.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, акт вандализма в подземном переходе обнаружили сегодня, 7 января, 2025 года работники КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» во время планового осмотра подведомственных территорий.

Неизвестные вандалы снова оставили надписи и рисунки на стенах перехода.

В Одессе поработали ванлдалы

Разрисовали переход в Одессе

В Одессе вандалы разрисовали переход

«Одесская мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к имуществу городского общества. Если вы стали свидетелем вандализма, просьба сообщать об этом по телефону: 102 (полиция)», – сообщили в пресс-службе.

Подземный переход на Дерибасовской разрисовали вандалы

Переход на Дерибасовской, "работа" вандалов

В центре Одессы разрисовали переход

Как сообщалось, в декабре прошлого года неизвестные разлили белую краску на плиточном покрытии в Горсаду.

Еще новости Одессы по теме:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua