Об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

В то же время, отмечают в мэрии, наблюдается улучшение в работе перевозчиков. Ежемесячно 20-25 автобусов проходят капремонт на предприятиях Одессы. Их ремонтируют в специализированных мастерских, что увеличивает безопасность и надежность перевозок. Улучшилось состояние салонов автобусов.

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Помимо этого, в департаменте транспорта отчитались и об обновлении автопарка. Так, в 2025 году на маршрутах №232А, 190 и 242 появилось 6 новых крупных автобусов MAN, МАЗ и Heuliez, удобных для маломобильных пассажиров. В 2024 году город получил еще 5 автобусов VDL и 2 ATAMAN A092H6, курсирующих на маршрутах №146, 168 и 185.

«Департамент транспорта активно реагирует на обращения граждан, поступающих через социальные сети и Центр обращений 15-35. Это помогает быстро выявлять и устранять недостатки.

В случаях, когда водители нарушают правила или отказывают в льготном проезде, к ним применяются дисциплинарные меры: отстранение от работы, повторное обучение или увольнение. В 2024 году к ответственности привлекли около 40 водителей.

Контроль качества перевозок продолжается. Город работает над тем, чтобы автобусные перевозки в Одессе были безопасными, комфортными и удобными для всех пассажиров», – говорится в сообщении.

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