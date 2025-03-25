Об этом заявил городской голова Геннадий Труханов во время совещания в мэрии с участием представителей одесских перевозчиков.

По словам мэра, это произошло из-за того, что новые требования к уровню зарплат делают невозможным бронирование водителей.

Частные перевозчики оказались в сложном положении из-за изменения статуса критически важных предприятий, определенных Постановлением КМУ №76 от 22 ноября 2024 года.

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На сегодня недокомплект водителей уже достиг критической отметки — 50%, что ставит под угрозу стабильную работу общественного транспорта. Геннадий Труханов обратился в Кабинет министров по поводу предупреждения транспортного коллапса в Одессе.

«Мы признаем важность мобилизации, однако реалии работы общественного транспорта в Одессе требуют немедленных и взвешенных решений. Обращаюсь с просьбой предоставить разъяснения и взять на себя общую ответственность за транспортное будущее Одессы и сотен других городов Украины», — говорится в обращении.

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