Удар по Одессе: вторую ракету враг выпустил намеренно, – Труханов (видео)

В пятницу, 15 марта 2024 года, страна-агрессор россия в очередной раз коварно ударила ракетами по Одессе. По мнению городского головы Геннадия Труханова, вторая баллистическая ракета была намеренно выпущена врагом спустя некоторое время, чтобы убить еще больше украинцев. Ведь враг понимал, что на место трагедии уже направляются медики и спасатели.
Об этом мэр Одессы заявил сегодня на месте трагедии в интервью иностранным СМИ, сообщает пресс-служба мэрии города.
«Убиты и ранены спасатели, медики, работники Национальной полиции, гражданские. На сегодня известно о 21 погибшем», – отметил городской голова.
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На месте продолжают работу оперативные и городские службы, благотворительные организации и волонтеры.
В результате вчерашних вражеских атак в больницах Одессы находятся более 50 пострадавших, из которых многие в тяжелом состоянии и в реанимации.
По словам Труханова, пострадавшим от обстрела горожанам помогают закрывать окна и двери, пока пленкой и ДСП, чтобы минимизировать попадание холодного воздуха и осадков в помещение.
По состоянию на вечер субботы, 16 марта, известно, что в результате атаки на город 15 марта повреждено 64 дома одесситов. Еще 4 частных дома уничтожены полностью.
На месте работает оперативный штаб.
«Людям предоставляется вся необходимая помощь в оформлении документов на материальную помощь и компенсацию», – добавил городской голова.
Напомним, в пятницу, 15 марта, российские террористы запустили по Одессе две баллистические ракеты. В результате разрушено здание рекреационного объекта, повреждены частные дома, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.
На данный момент известно о 21 погибшем и более чем 50 пострадавших, часть из которых – в тяжелом состоянии.
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