Удар по Одессе: вторую ракету враг выпустил намеренно, – Труханов (видео)

Об этом мэр Одессы заявил сегодня на месте трагедии в интервью иностранным СМИ, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Убиты и ранены спасатели, медики, работники Национальной полиции, гражданские. На сегодня известно о 21 погибшем», – отметил городской голова.

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На месте продолжают работу оперативные и городские службы, благотворительные организации и волонтеры.

В результате вчерашних вражеских атак в больницах Одессы находятся более 50 пострадавших, из которых многие в тяжелом состоянии и в реанимации.

По словам Труханова, пострадавшим от обстрела горожанам помогают закрывать окна и двери, пока пленкой и ДСП, чтобы минимизировать попадание холодного воздуха и осадков в помещение.

По состоянию на вечер субботы, 16 марта, известно, что в результате атаки на город 15 марта повреждено 64 дома одесситов. Еще 4 частных дома уничтожены полностью.

На месте работает оперативный штаб.

«Людям предоставляется вся необходимая помощь в оформлении документов на материальную помощь и компенсацию», – добавил городской голова.

Напомним, в пятницу, 15 марта, российские террористы запустили по Одессе две баллистические ракеты. В результате разрушено здание рекреационного объекта, повреждены частные дома, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

На данный момент известно о 21 погибшем и более чем 50 пострадавших, часть из которых – в тяжелом состоянии.

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