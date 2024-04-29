Новости Одессы и Одесской области

Удар по Одессе 29 апреля: прокуратура и спасатели опубликовали фотографии последствий (ФОТО)

Удар по Одессе 29 апреля: прокуратура и спасатели опубликовали фотографии последствий (ФОТО)

Вечером 29 апреля 2024 российская федерация нанесла ракетный удар по Одессе. Целью стала набережная города со спортивными площадками и дорожками для прогулок. Также пострадал Дом приемов местного ВУЗа. Погибли 4 человека, всего пострадало 28 человек.

В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что в результате ракетного удара по Одессе погибли 4 человека, 28 ранены, среди которых дети – начато расследование.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

 

По данным следствия, 29 апреля около 18:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одессе.

Сейчас известно о 4 погибших и 28 пострадавших, среди которых двое детей 5 и 16 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В тоже время спасатели сообщили, что пожарные ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа в четырехэтажном здании на площади 600 кв.м.

Психологами ГСЧС и Национальной полиции оказана помощь 63 лицам, из которых 2 ребенка.

По предварительной информации погибли 4 человека. Пострадали 29 человек, из них 2 ребенка.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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