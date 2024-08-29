В Одесі проходять обшуки у вищого керівництва області

Офіційно причин обшуків не повідомляється, але одеська блогерка і журналістка Ірина Гриб у своєму телеграм-каналі написала, що причиною обшуків стали підозри у можливих корупційних діях, що стосуються реставрації Одеського обласного лікувально-фізкультурного диспансеру.

По інформації журналістки, тендер на розробку проекту ремонтних та реставраційних робіт у цій установі було оголошено ще у 2021 році. Сам диспансер розташований у будівлі, яка має статус архітектурної пам’ятки, а саме у маєтку Когана-Бернштейна за адресою провулок 2-й Куліковський, 4.

За матеріалами слідства, посадові особи облради вступили у змову з представниками компанії ТОВ “Главбуд проєкт” і, уникаючи проведення відкритих торгів, уклали прямий договір. Вартість робіт було суттєво завищено, вона сягнула 50,3 мільйона гривень.

Також відомо, що у системі електронних закупівель Prozorro інформація про назву, предмет закупівлі та текст договору не була оприлюднена, що аргументувалося міркуваннями національної безпеки.

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У зв’язку з цим департамент стратегічних розслідувань розпочав слідчі дії за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення та розтрату бюджетних коштів. Максимальне покарання за цією статтею — позбавлення волі до восьми років з можливістю заборони займати певні посади протягом трьох років.

Одеські журналісти, які представляють видання “Інтент” та громадську платформу Центру публічних розслідувань, звернулися за коментарем до НАБУ і власне до голови Одеської обларади Григорія Діденка.

На момент вихода публікації відповіді чиновника вони так і не отримали, а у пресслужбі антикорупційного органу повідомили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію про обшуки.

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