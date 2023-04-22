Кроссовки за пять минимальных зарплат: в чем ходит глава Одесского облсовета

Глава Одесского облсовета Григорий Диденко оказался поклонником спортивной обуви итальянского бренда премиум-класса «Zegna». Только в апреле Диденко смнели три разных пары кросовок этой марки. Об этом сообщает сайт «Думская».

Такие кроссовки обойдутся в 33 тысячи гривен (890 долларов США). В Украине их, кстати, очень сложно найти, а в тех, что ходит Григорий Диденко, можно купить только в Италии. И это одна из самых бюджетных пар.

Следует отметить, что стоимость одной пары кроссовок главы облсовета сопоставима с пятью минимальными зарплатами в Украине. А таких пар у него целых три. То есть только спортивной обуви в этом году Григорий Диденко приобрел почти на 100 тыс. гривен.

И это не первый скандал, в который попал Диденко. Недавно мы писали о том, что руководитель областного совета попал в языковой скандал. Речь идет о публичном диалоге с оппозиционными депутатами облсовета по изгнанию волонтеров из коммунального издательства «Черноморье».

Напомним, что Григорий Диденко фигурирует в нашумевшем скандале о выселении волонтеров из здания «Черноморья». Людей выставили за двери издательства и предложили помещение в Одесском дворце спорта. Волонтеры остались недовольны новым помещением, которое им предложил облсовет.

Также громкий скандал разразился в связи с назначением Григорием Диденко на должность руководителя Дворца спорта в Одессе Евгения Филонова, который является депутатом Одесского областного совета от ныне запрещенной партии ОПЗЖ и учредителем нескольких коммерческих предприятий.

Кроме того, в июле прошлого года по вине Одесского облсовета и его руководителя Григория Диденко была сорвана доставка почти всех областных и районных газет подписчикам.

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