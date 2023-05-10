Стало известно, что искала СБУ в редакции “Думской”

Обыск не имел отношения к работе интернет-издания Думская. Информационный сайт делит помещения с депутатом подозреваемым в хищениям. СБУ искала там документы по этому делу.

Цель обысков в помещении “Думской” сообщила Анна Шевчук, спикер Службы Безопасности Украины в Одесской области.

По ее словам, СБУ вместе с полицией сейчас ищут доказательства преступных действий подозреваемых в рейдерском захвате государственного имущества и воровстве денег из бюджета.

Обыски проходят по адресам работы и проживания фигурантов. Проводится расследование и сотрудники СБУ уже сообщили депутату местного облсовета, а также его жене и помощнику, что именно их подозревают в организации названных преступлений.

Офис подозреваемых находится в том же помещении, что и редакция “Думской”, — пояснила представитель СБУ.

Напомним, сегодня появилась информация, что в редакции популярного одесского издания «Думская» правоохранительные органы проводят обыски.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе арестовали депутата облсовета и его жену. К тому же оказалось, что они родственники известного народного депутата Верховной Рады.