В Одесі пройдуть водохресні купання – де і як до них підготуватися

Сьогодні, 6 січня 2025 року, православна церква відзначає за новоюліанським календарем (за старим – 19 січня) велике християнське свято – Хрещення Господнє. Цього дня у церквах ПЦУ відбудуться святкові богослужіння з чином освячення води, а за народною традицією, що склалася, відбудуться традиційні хрещенські купання. Коли і де офіційно пройдуть купання в Одесі, дізнавалося «Одеське життя».
Коли відбудеться освячення води
Як повідомив секретар Одеської єпархії протоієрей Теодор Оробець, як і минулого року, офіційне освячення води пройде на пляжі Ланжерон біля Двох куль. Початок богослужіння – о 10:00.
Про що попереджають у день Хрещення медики
У свою чергу лікарі нагадують: незважаючи на теплу погоду, не слід занурюватись у зимове море без підготовки. Заходити в холодну воду протипоказано:
- вагітним жінкам;
- людям з тяжкими серцево-судинними захворюваннями, стенокардією, високим тиском, цукровим діабетом, захворюваннями легень;
- після нещодавно перенесених вірусних інфекцій.
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Купатися потрібно лише в обладнаному поручнями місці, і де є медичні працівники.
Перед купанням бажано розігрітися та зробити легку зарядку. Не слід йти босоніж холодним піском – зняти взуття потрібно безпосередньо перед заходом у воду.
Не пірнайте у воду вниз головою – заходити треба тільки повільно, можна три рази зануритися з головою, але не більше однієї хвилини.
Вийшовши з води, необхідно відразу розтертися сухим рушником, після чого одягти теплий одяг і йти в тепле приміщення пити гарячий чай.
Нагадаємо, з метою забезпечення безпеки громадян сьогодні правоохоронці будуть нести службу в посиленому режимі, особливо у місцях проведення святкових богослужінь, освячення води та місць традиційних хрещенських купань.
А рятувальники нагадують, що безпечними для купання є лише спеціально обладнані місця, де чергуватимуть усі екстрені служби. Не слід вживати алкоголь, чіпати підозрілі предмети, а у разі оголошення повітряної тривоги – негайно перейти в укриття.
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