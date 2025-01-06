Новини Одеси та Одеської області

В Одесі пройдуть водохресні купання – де і як до них підготуватися

В Одесі пройдуть водохресні купання – де і як до них підготуватися

Сьогодні, 6 січня 2025 року, православна церква відзначає за новоюліанським календарем (за старим – 19 січня) велике християнське свято – Хрещення Господнє. Цього дня у церквах ПЦУ відбудуться святкові богослужіння з чином освячення води, а за народною традицією, що склалася, відбудуться традиційні хрещенські купання. Коли і де офіційно пройдуть купання в Одесі, дізнавалося «Одеське життя».

Коли відбудеться освячення води

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Як повідомив секретар Одеської єпархії протоієрей Теодор Оробець, як і минулого року, офіційне освячення води пройде на пляжі Ланжерон біля Двох куль. Початок богослужіння – о 10:00.

Про що попереджають у день Хрещення медики

У свою чергу лікарі нагадують: незважаючи на теплу погоду, не слід занурюватись у зимове море без підготовки. Заходити в холодну воду протипоказано:

  • вагітним жінкам;
  • людям з тяжкими серцево-судинними захворюваннями, стенокардією, високим тиском, цукровим діабетом, захворюваннями легень;
  • після нещодавно перенесених вірусних інфекцій.

Читайте також: Водохреща в Одесі: як проходили традиційні купання (фоторепортаж)

Купатися потрібно лише в обладнаному поручнями місці, і де є медичні працівники.

Перед купанням бажано розігрітися та зробити легку зарядку. Не слід йти босоніж холодним піском – зняти взуття потрібно безпосередньо перед заходом у воду.

Не пірнайте у воду вниз головою – заходити треба тільки повільно, можна три рази зануритися з головою, але не більше однієї хвилини.

Вийшовши з води, необхідно відразу розтертися сухим рушником, після чого одягти теплий одяг і йти в тепле приміщення пити гарячий чай.

Пам'ятка від рятувальників

Нагадаємо, з метою забезпечення безпеки громадян сьогодні правоохоронці будуть нести службу в посиленому режимі, особливо у місцях проведення святкових богослужінь, освячення води та місць традиційних хрещенських купань.

А рятувальники нагадують, що безпечними для купання є лише спеціально обладнані місця, де чергуватимуть усі екстрені служби. Не слід вживати алкоголь, чіпати підозрілі предмети, а у разі оголошення повітряної тривоги – негайно перейти в укриття.

Стаття на тему: Сьогодні Хрещення Господнє: сенс свята, крижана купіль та свята вода.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk