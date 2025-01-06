В Одесі пройдуть водохресні купання – де і як до них підготуватися

Коли відбудеться освячення води

Як повідомив секретар Одеської єпархії протоієрей Теодор Оробець, як і минулого року, офіційне освячення води пройде на пляжі Ланжерон біля Двох куль. Початок богослужіння – о 10:00.

Про що попереджають у день Хрещення медики

У свою чергу лікарі нагадують: незважаючи на теплу погоду, не слід занурюватись у зимове море без підготовки. Заходити в холодну воду протипоказано:

вагітним жінкам;

людям з тяжкими серцево-судинними захворюваннями, стенокардією, високим тиском, цукровим діабетом, захворюваннями легень;

після нещодавно перенесених вірусних інфекцій.

Купатися потрібно лише в обладнаному поручнями місці, і де є медичні працівники.

Перед купанням бажано розігрітися та зробити легку зарядку. Не слід йти босоніж холодним піском – зняти взуття потрібно безпосередньо перед заходом у воду.

Не пірнайте у воду вниз головою – заходити треба тільки повільно, можна три рази зануритися з головою, але не більше однієї хвилини.

Вийшовши з води, необхідно відразу розтертися сухим рушником, після чого одягти теплий одяг і йти в тепле приміщення пити гарячий чай.

Нагадаємо, з метою забезпечення безпеки громадян сьогодні правоохоронці будуть нести службу в посиленому режимі, особливо у місцях проведення святкових богослужінь, освячення води та місць традиційних хрещенських купань.

А рятувальники нагадують, що безпечними для купання є лише спеціально обладнані місця, де чергуватимуть усі екстрені служби. Не слід вживати алкоголь, чіпати підозрілі предмети, а у разі оголошення повітряної тривоги – негайно перейти в укриття.

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