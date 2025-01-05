Погодные условия в Одессе в понедельник: прогноз на 6 января

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 6 января 2025 года, Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. По области днем местами возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 6 января
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Читайте также: В день Крещения в Одессе усилят наряды полиции
Прогноз погоды в Одесской области на 6 января
По Одесской области в понедельник прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер южный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Вы также можете узнать: Зимнее чудо в украинской Бессарабии: в разгар зимы расцвел редкий цветок (фото).
Фото Марии Котовой