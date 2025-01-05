Новости Одессы и Одесской области

Погодные условия в Одессе в понедельник: прогноз на 6 января

Погодные условия в Одессе в понедельник: прогноз на 6 января

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 6 января 2025 года, Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. По области днем местами возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды в Одессе на 6 января

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В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 6-8°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 6 января

По Одесской области в понедельник прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер южный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 3-8°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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