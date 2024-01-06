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Крещение в Одессе: как проходили традиционные купания (фоторепортаж)

Крещение в Одессе: как проходили традиционные купания (фоторепортаж)

Еще год назад этот субботний день был бы рождественским Сочельником, но, согласно введенному в Украине новоюлиснскому календарю, 6 января 2024 года Православная церковь Украины отмечает большой праздник – Крещение Господне.

И по сложившейся традиции сегодня в Одессе прошли крещенские купания.

Напомним, официально погружаться в море одесситам разрешили только на Ланжероне. Здесь установили палатки для обогрева, также во избежание непредвиденных ситуаций на месте дежурят спасатели и водолазы.

На Ланжероне в день Крещения
Одесский пляж, Крещение
Крещенские купания в Одессе
Крещенские купания в Одессе, 6 января 2023
Спасатели на одесском пляже
Крещенские купания
Одесситы купаются в море на Крещение

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При этом, как можно заметить на фото, которые сделал побывавший на месте корреспондент «Одесской жизни», в отличие от прошлых лет, особой массовости на одесском пляже не наблюдалось. Возможно, это связано с тем, что не все еще привыкли к «новому стилю» церковных праздников.

Спасатель и купальщики
Одесский пляж в день Крещения
Одесситы купаются в море
на Ланжероне, 6 января 2024
Море в Одессе, 6 января 2024
На Ланжероне в день Крещения
Море в Одессе на Крещение
Крещенские купания в Одессе, палатка

Купания продлятся до вечера.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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