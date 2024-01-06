Крещение в Одессе: как проходили традиционные купания (фоторепортаж)

И по сложившейся традиции сегодня в Одессе прошли крещенские купания.

Напомним, официально погружаться в море одесситам разрешили только на Ланжероне. Здесь установили палатки для обогрева, также во избежание непредвиденных ситуаций на месте дежурят спасатели и водолазы.

При этом, как можно заметить на фото, которые сделал побывавший на месте корреспондент «Одесской жизни», в отличие от прошлых лет, особой массовости на одесском пляже не наблюдалось. Возможно, это связано с тем, что не все еще привыкли к «новому стилю» церковных праздников.

Купания продлятся до вечера.