Крещение в Одессе: как проходили традиционные купания (фоторепортаж)

Еще год назад этот субботний день был бы рождественским Сочельником, но, согласно введенному в Украине новоюлиснскому календарю, 6 января 2024 года Православная церковь Украины отмечает большой праздник – Крещение Господне.
И по сложившейся традиции сегодня в Одессе прошли крещенские купания.
Напомним, официально погружаться в море одесситам разрешили только на Ланжероне. Здесь установили палатки для обогрева, также во избежание непредвиденных ситуаций на месте дежурят спасатели и водолазы.
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При этом, как можно заметить на фото, которые сделал побывавший на месте корреспондент «Одесской жизни», в отличие от прошлых лет, особой массовости на одесском пляже не наблюдалось. Возможно, это связано с тем, что не все еще привыкли к «новому стилю» церковных праздников.
Купания продлятся до вечера.
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