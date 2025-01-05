В день Крещения в Одессе усилят наряды полиции

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления полиции, завтра, 6 января 2025 года (когда по новому церковному календарю будет отмечаться большой христианский праздник Крещение) правоохранители будут нести службу в местах проведения праздничных богослужений, освящения воды и мест традиционных крещенских купаний.

В полиции призывают всех соблюдать меры безопасности и ограничения, обусловленные военным положением.

В полиции также рассказали, какие меры безопасности необходимо соблюдать в этот день.

Прежде всего избегайте большого скопления людей и используйте для купания только специально отведенные для этого безопасные места.

Неукоснительно соблюдайте правила безопасного поведения на водоемах, прислушивайтесь к своему состоянию здоровья прежде чем заходить в холодную воду, согревайтесь исключительно теплыми безалкогольными напитками.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и обязательно уходите в укрытие, о наличии которых вблизи запланированных вами для посещения мест узнайте заранее.

Не трогайте подозрительные предметы, а сообщайте о них в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям или Национальную полицию.

Будьте внимательны на дорогах, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, а в темное время суток обязательно пользуйтесь фликерами (светоотражающими элементами), чтобы быть заметными водителям.

Не забывайте о комендантском часе, который действует в Одесской области с 00:00 до 05:00 часов. В этот период времени передвигаться по улицам запрещено, исключение – необходимость пройти к укрытию во время воздушной тревоги.

Если понадобится помощь, обращайтесь на спецлинию 102, в ближайшие территориальные подразделения или к полицейским непосредственно на улице.

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