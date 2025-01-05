Новости Одессы и Одесской области

В день Крещения в Одессе усилят наряды полиции

В день Крещения в Одессе усилят наряды полиции

В Одессе и Одесской области усилят наряды полиции с целью обеспечения безопасности граждан в день Крещения.

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Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления полиции, завтра, 6 января 2025 года (когда по новому церковному календарю будет отмечаться большой христианский праздник Крещение) правоохранители будут нести службу в местах проведения праздничных богослужений, освящения воды и мест традиционных крещенских купаний.

В полиции призывают всех соблюдать меры безопасности и ограничения, обусловленные военным положением.

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В полиции также рассказали, какие меры безопасности необходимо соблюдать в этот день.

  • Прежде всего избегайте большого скопления людей и используйте для купания только специально отведенные для этого безопасные места.
  • Неукоснительно соблюдайте правила безопасного поведения на водоемах, прислушивайтесь к своему состоянию здоровья прежде чем заходить в холодную воду, согревайтесь исключительно теплыми безалкогольными напитками.
  • Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и обязательно уходите в укрытие, о наличии которых вблизи запланированных вами для посещения мест узнайте заранее.
  • Не трогайте подозрительные предметы, а сообщайте о них в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям или Национальную полицию.
  • Будьте внимательны на дорогах, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, а в темное время суток обязательно пользуйтесь фликерами (светоотражающими элементами), чтобы быть заметными водителям.
  • Не забывайте о комендантском часе, который действует в Одесской области с 00:00 до 05:00 часов. В этот период времени передвигаться по улицам запрещено, исключение – необходимость пройти к укрытию во время воздушной тревоги.
  • Если понадобится помощь, обращайтесь на спецлинию 102, в ближайшие территориальные подразделения или к полицейским непосредственно на улице.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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